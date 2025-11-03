Inicio Estado de México Autobuses ETN Advierte a Pasajeros de Afectaciones Hoy por Bloqueos en la México-Querétaro

Autobuses ETN Advierte a Pasajeros de Afectaciones Hoy por Bloqueos en la México-Querétaro

Además, se dio a conocer que queda suspendido temporalmente el abordaje de pasajeros en Tepotzotlán

Autobuses ETN Advierte de Afectaciones en Servicio por Bloqueos ¿Qué Estaciones Hay Cerradas?

Manifestación de transportistas en Tepotzotlán. Foto: X @GN_Carreteras

La línea de autobuses ETN advierte de afectaciones en su servicio por el bloqueo de transportistas en diversas carreteras. Además, se dio a conocer que queda suspendido temporalmente el abordaje de pasajeros en Tepotzotlán.

Estas carreteras causan afectaciones en servicio de autobuses ETN

  • Carretera México-Querétaro, Arco Norte
  • Casetas Panindícuaro y Ecuandureo

¿Por qué hay bloqueo de transportistas?

Desde hace ocho horas transportistas colapsan distintos puntos de la autopista México-Querétaro. Un grupo realiza un bloqueo intermitente en ambos sentidos de la vía, a la altura del kilómetro 56, en el Estado de México.

Por momentos abren la circulación y por otros cierran el tramo, sólo permiten el paso de motocicletas. Esto como parte de las acciones para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras.

Los inconformes denuncian que han sido víctimas de agresiones y extorsiones. Exigieron se dé con el paradero de uno de sus compañeros que desapareció hace más de 72 horas.

