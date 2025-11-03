Autobuses ETN Advierte a Pasajeros de Afectaciones Hoy por Bloqueos en la México-Querétaro

La línea de autobuses ETN advierte de afectaciones en su servicio por el bloqueo de transportistas en diversas carreteras. Además, se dio a conocer que queda suspendido temporalmente el abordaje de pasajeros en Tepotzotlán.

🚨 AVISO IMPORTANTE pic.twitter.com/Uo6ukz1LQ4 — ETN Turistar Lujo (@ETNTURISTAR) November 3, 2025

Estas carreteras causan afectaciones en servicio de autobuses ETN

Pese a que hay paso libre en la caseta de Tepotzotlán, hay enormes filas de vehículos por los bloqueos de transportistas en la autopista México-Querétaro. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/aCNMcbodrU — N+ FORO (@nmasforo) November 3, 2025

Carretera México-Querétaro, Arco Norte

Casetas Panindícuaro y Ecuandureo

¿Por qué hay bloqueo de transportistas?

Desde hace ocho horas transportistas colapsan distintos puntos de la autopista México-Querétaro. Un grupo realiza un bloqueo intermitente en ambos sentidos de la vía, a la altura del kilómetro 56, en el Estado de México.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación tras presencia de personas, cerca del km 043+000 de la carretera México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro No. 4 Tepotzotlán Atienda indicación vial. pic.twitter.com/BeaPvTNUrk — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 3, 2025

Por momentos abren la circulación y por otros cierran el tramo, sólo permiten el paso de motocicletas. Esto como parte de las acciones para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras.

Los inconformes denuncian que han sido víctimas de agresiones y extorsiones. Exigieron se dé con el paradero de uno de sus compañeros que desapareció hace más de 72 horas.

Con información de N+

