Bloqueo en Arco Norte por Manifestación de Transportistas ¿Cuáles Son las Rutas Alternas?

Hoy lunes 3 de noviembre, transportistas realizaron el bloqueo en los accesos de la Autopista Arco Norte como parte de una manifestación; Te decimos las rutas alternas para evitar el tráfico y poder llegar a tiempo a tu destino.

La organización de transportistas AAA lleva acabo una serie de cierres en las autopistas México-Querétaro, Circuito Exterior Mexiquense, Arco Norte y todas aquellas vialidades que conectan a las mismas.

De acuerdo a un comunicado, los choferes provocaron estos bloqueos debido a la inseguridad que viven diariamente al transitar sobre estas carreteras, además de la desaparición de Fernando Galindo Salvador, quien presuntamente fue secuestrado por la delincuencia organizada en Jilotepec y municipios aledaños, esto agregó la organización.

La seguridad en el Estado de México ha sido rebasada(...) no a la delincuencia, no al cobro de piso, no a las extorsiones, sí a la justicia, sí a La Paz social, sí al trabajo digno.

Además la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. pidió la intervención para la localización con vida de su compañero originario de Jilotepec, Estado de México.

Vías alternas por cierre total en ambos sentidos del Arco Norte

Desde muy temprano, los transportistas bloquearon la circulación en ambos sentidos del Arco Norte a la altura del kilómetro 50-800 por lo que el tráfico colapsó y conductores tuvieron que optar por tomar vías alternas.

Autopista Arco Norte con dirección a Atlacomulco : La última salida es en la caseta Tula 2 .

: La última salida es en la caseta . Autopista Arco Norte con dirección a Texmelucan: Última salida caseta Jilotepec, está cerrado desde Caseta Atlacomulco a la caseta de Querétaro.

La fila de autos quedó totalmente varada por varios kilómetros debido a la manifestación de transportistas, por lo que se hace un llamado a los ciudadanos que planean circular por estas zonas para que puedan salir a tiempo y tomar las rutas alternas.

Por su parte, el grupo de transportistas piden que las autoridades atiendan su petición de seguridad y mientras no se llegue a un acuerdo, amenazan con continuar con los bloqueos.

Bloqueo por manifestación en la Carretera Cuacnopalan - Oaxaca hoy 3 Noviembre

Por presencia de un grupo de personas, se reporta el cierre total en la carretera Cuacnopalan - Oaxaca cerca de la caseta de cobro 76 Tehuacán en el km 039+620.

Una manifestación provocó el tráfico totalmente parado en la autopista que conecta a los estados de Oaxaca y Puebla, por lo que se recomienda evitar la zona hasta el retiro de las personas.

Con información de Maggie Castillo

