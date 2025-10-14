Trabajadores del SAT en Puebla se Suman a Huelga Nacional: Colocaron sus Demandas en Pancartas

La mañana de este martes 14 de octubre trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la ciudad de Puebla, colocaron mensajes de protesta en las rejas del edificio ubicado en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, como parte de la huelga nacional.

Las demandas por parte de los empleados de la institución se suman al movimiento organizado en todo el país, que exige la no eliminación del incremento salarial que les corresponde.

Trabajadores del SAT en Puebla piden que se respete el incremento salarial. Foto: Genaro Zepeda | N+

Colocan pancartas en el SAT de Puebla por manifestación y huelga a nivel nacional

Con lonas y cartulinas, los trabajadores colocaron los mensajes de exigencia en las rejas de las instalaciones del SAT en Puebla, en espera de una respuesta favorable.

¿A dónde va la recaudación?

Además, en Puebla están acusando desigualdad laboral y que las condiciones para trabajar no son dignas, por lo que las oficinas de la Vía Atlixcáyotl en Puebla permance con mensajes publicados en la reja perimetral.

Las oficinas no fueron cerradas debido al movimiento nacional, por lo que la atención a contribuyentes en las instalaciones de la Reserva Territorial Atlixcáyotl opera con normalidad.

Noticia en desarrollo