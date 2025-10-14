¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 14 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN
Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este martes 14 de octubre de 2025.
La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.
Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.
¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?
En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.
- A las 11:26 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 111 al 109, dirección a la CDMX.
- A las 13:02 horas, se reportó un accidente que fue atendido, en el km 103, y el tramo operó con normalidad.
- A las 17:07 horas, hubo reducción de carriles del km 111 al 109, dirección a la CDMX.
