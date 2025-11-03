Hombre Muere Ahogado tras Ingresar a Presa Mientras Convivía con su Familia en Querétaro

Un hombre de entre 50 y 60 años de edad perdió la vida tras ahogarse en la Presa de El Carmen, ubicada en el municipio de El Marqués, durante la tarde del domingo 2 de noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando la víctima ingresó al cuerpo de agua y ya no logró salir, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de las autoridades locales.

El hombre ingresó a la presa en presunto estado de ebriedad

El hombre, originario de San José El Alto, había acudido a la presa acompañado de familiares y amigos para convivir y pasar la tarde. Sin embargo, cerca de las 7:00 de la noche, decidió ingresar al agua, aparentemente en estado inconveniente, momento en que sus acompañantes perdieron contacto visual con él y dieron aviso inmediato al número de emergencias 911.

Elementos de Protección Civil Municipal respondieron al reporte y comenzaron la búsqueda en la zona poco después del aviso. Las labores se extendieron durante varias horas, debido a las condiciones del terreno y la falta de visibilidad, que dificultaron el rastreo del cuerpo durante la noche.

La mañana del lunes 3 de noviembre, alrededor de las 11:00 horas, buzos profesionales de la Coordinación de Protección Civil de El Marqués lograron localizar y rescatar el cuerpo sin vida del hombre, tras recorrer distintos puntos del embalse donde se presumía había desaparecido.

Tras realizarse las investigaciones el cuerpo será entregado a su familia

El cuerpo fue entregado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia correspondiente, con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento, aunque todo apunta a un ahogamiento accidental.

Durante el operativo, familiares permanecieron en el sitio a la espera de noticias, mientras los cuerpos de rescate mantenían el perímetro asegurado para facilitar los trabajos de búsqueda.

Una vez completados los procedimientos forenses, el cuerpo será entregado a los familiares para los actos funerarios correspondientes.

Las autoridades municipales señalaron la importancia de mantener las precauciones en las zonas acuáticas y evitar ingresar a cuerpos de agua bajo los efectos del alcohol o sin medidas de seguridad, especialmente en presas y ríos de profundidad irregular.

