Hombre Muere Ahogado tras Ingresar a Presa Mientras Convivía con su Familia en Querétaro

La víctima ingresó al cuerpo de agua para nadar y no logró salir. Tras un operativo de búsqueda, su cuerpo fue localizado por buzos de Protección Civil.

Presa de El Carmen en Querétaro

Hombre Muere Ahogado en Presa de El Carmen en Querétaro | Foto: Protección Civil

Un hombre de entre 50 y 60 años de edad perdió la vida tras ahogarse en la Presa de El Carmen, ubicada en el municipio de El Marqués, durante la tarde del domingo 2 de noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando la víctima ingresó al cuerpo de agua y ya no logró salir, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de las autoridades locales.

El hombre ingresó a la presa en presunto estado de ebriedad

El hombre, originario de San José El Alto, había acudido a la presa acompañado de familiares y amigos para convivir y pasar la tarde. Sin embargo, cerca de las 7:00 de la noche, decidió ingresar al agua, aparentemente en estado inconveniente, momento en que sus acompañantes perdieron contacto visual con él y dieron aviso inmediato al número de emergencias 911.

Elementos de Protección Civil Municipal respondieron al reporte y comenzaron la búsqueda en la zona poco después del aviso. Las labores se extendieron durante varias horas, debido a las condiciones del terreno y la falta de visibilidad, que dificultaron el rastreo del cuerpo durante la noche.

La mañana del lunes 3 de noviembre, alrededor de las 11:00 horas, buzos profesionales de la Coordinación de Protección Civil de El Marqués lograron localizar y rescatar el cuerpo sin vida del hombre, tras recorrer distintos puntos del embalse donde se presumía había desaparecido.

Tras realizarse las investigaciones el cuerpo será entregado a su familia

El cuerpo fue entregado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia correspondiente, con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento, aunque todo apunta a un ahogamiento accidental.

Durante el operativo, familiares permanecieron en el sitio a la espera de noticias, mientras los cuerpos de rescate mantenían el perímetro asegurado para facilitar los trabajos de búsqueda.

Una vez completados los procedimientos forenses, el cuerpo será entregado a los familiares para los actos funerarios correspondientes.

Las autoridades municipales señalaron la importancia de mantener las precauciones en las zonas acuáticas y evitar ingresar a cuerpos de agua bajo los efectos del alcohol o sin medidas de seguridad, especialmente en presas y ríos de profundidad irregular.

