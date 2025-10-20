Fallece Joven Tras Accidente en Moto Acuática en la Presa de El Carmen de Querétaro

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó el fallecimiento de un joven ocurrido el pasado domingo 19 de octubre, tras sufrir un accidente mientras conducía una moto acuática en la presa de El Carmen, en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con información proporcionada por el director general de la CEPC, Javier Amaya Torre, el joven realizaba maniobras deportivas cuando perdió el control del vehículo acuático e impactó contra la cortina de la presa, la cual se encuentra actualmente al 100% de su capacidad. El impacto provocó que saliera proyectado hacia el otro lado del vertedor, cayendo al vacío.

Noticia Relacionada: Localizan a una Persona Sin Vida en Estacionamiento de Plaza Puerta Sur en Querétaro

¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas. Luego del accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para realizar labores de rescate y asegurar la zona.

El titular de Protección Civil estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso recreativo de presas y bordos, al subrayar que estos cuerpos de agua no están diseñados para actividades acuáticas ni deportivas.

Amaya Torre explicó que las presas no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para practicar deportes acuáticos y recordó que existen otras zonas del estado con vigilancia y control donde sí se permite este tipo de actividades.

Hemos insistido en que las presas no son lugares recreativos. Se puede ir a pasear, pero no son aptas para natación o deportes acuáticos. Hay otras zonas del estado con vigilancia, pero este tipo de presas no cuentan con ese control

Historias Recomendadas: