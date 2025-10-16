Localizan a una Persona Sin Vida en Estacionamiento de Plaza Puerta Sur en Querétaro

Una persona fue localizada sin vida en el estacionamiento de la Plaza Puerta Sur, ubicada sobre avenida Cimatario, en la capital queretana.

El hallazgo fue reportado a través de la línea de emergencias 911, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes actuaron como primeros respondientes.

¿Qué protocolo se sigue ante el hallazgo de una persona sin vida en vía pública?

Una vez confirmado que la persona ya no presentaba signos vitales, los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención del Servicio Médico Forense (SEMEFO), encargado de realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona ni se han emitido detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho. Las autoridades continúan con las investigaciones conforme al protocolo legal establecido.

Localizan a persona en situación de calle sin vida dentro de tienda de campaña en San Juan del Río

Un hombre en condición de calle fue localizado sin vida dentro de una tienda de campaña instalada sobre la avenida Las Águilas, en la colonia del mismo nombre, en la zona oriente del municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con vecinos del lugar, el hombre era conocido por permanecer en la zona y solía ayudar a abrir la puerta de una tienda de conveniencia cercana. Reportaron que llevaba varios días sin ser visto fuera de su tienda de campaña, lo que generó preocupación.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento y notificaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre ni las circunstancias exactas de su fallecimiento. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

