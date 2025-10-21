Continúa la Campaña de Exhumación en Querétaro con Descuentos del 67%

La campaña de exhumación en el municipio de Querétaro permanecerá activa hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de disminuir la saturación en los panteones municipales. Durante este periodo, el Registro Civil ofrece tarifas especiales de 141 pesos tanto para el trámite de exhumación como para la cremación, informó la directora del área, Gabriela Valencia.

¿Qué costos manejan durante esta campaña?

El costo total durante la campaña es de 281 pesos, cifra significativamente menor al precio habitual de 733 pesos, lo que representa un descuento del 67% en exhumaciones y del 54% en cremaciones.

Estos beneficios aplican para casos en los que ya se venció la temporalidad de seis años del espacio en panteones municipales. Además, la medida contempla diferentes tarifas según la edad del fallecido: mayores de 15 años y menores de 15 años.

¿Se puede ampliar el tiempo de uso antes de la exhumación?

Valencia explicó que los familiares pueden refrendar por un año más el uso del espacio, aunque el costo depende del panteón donde se encuentre el cuerpo inhumado, y puede variar entre 3 mil 500 pesos y 213 pesos.

La funcionaria señaló que la campaña lleva pocas semanas activa y hasta el último corte se han realizado 39 exhumaciones y otorgado 41 permisos de cremación. El propósito es superar los 621 trámites registrados durante la campaña del año pasado.

