Clima en México: Alertan por Lluvias Intensas por Frente Frío 14 Este Viernes, ¿En Qué Estados?

El termómetro descenderá este viernes 14 de noviembre de 2025 en gran parte de México, a lo que se sumarán precipitaciones intensas en varias partes del país, debido a la entrada del nuevo Frente Frío 14.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal estará causando diversas afectaciones, principalmente con el descenso de temperatura. Tal es el caso de los -10 a -5 grados con heladas que se prevén para las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Sin embargo, también se esperan temperaturas congelantes de -5 a 0 grados en Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México e Hidalgo. A ellos se les suma Tlaxcala, Puebla, Veracruz y el sureste de Coahuila.

Pero ojo, porque el Frente Frío 14 también ocasionará que en Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca, se presenten temperaturas de entre 0 y 5 grados.

Por ello, las autoridades piden que la población tome las siguientes recomendaciones:

Abrigarse e hidratarse adecuadamente.

No exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

¿En qué estados se pronostican lluvias este 14 de noviembre?

El SMN indicó que como parte de las condiciones que trae consigo el nuevo Frente Frío 14 están las lluvias, las cuales se presentarán de intensas a torrenciales. Así que piden a los habitantes de las zonas donde se pronostican estas precipitaciones que tomen sus precauciones.

Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil

Las lluvias que se pronostican en el clima del 14 de noviembre de 2025, se generarán por la interacción entre canales de baja presión sobre el sureste mexicano; el ingreso de humedad del golfo de México y el mar Caribe, al igual que la inestabilidad atmosférica y la aproximación del frente frío al noroeste mexicano.

Por lo tanto, se esperan las siguientes lluvias:

Intensas (de 75 a 150 mm)

Quintana Roo

Fuertes (de 25 a 50 mm)

Baja California

Campeche

Chiapas

Chubascos

Oaxaca

Tabasco

Yucatán

Sonora

Veracruz

Aisladas

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Finalmente, para el norte, noreste, centro y oriente del país, se prevé cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer y ambiente cálido por la tarde, sin probabilidad de lluvia.

Recuerda que la temporada de frentes fríos continuará hasta el mes de mayo del siguiente año, por lo que debes estar listo para enfrentar los cambios bruscos de temperaturas.

