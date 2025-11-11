Buen Fin 2025: ¿En Qué Comercios Aceptarán Pagos con la Tarjeta de Banco Bienestar?

El Buen Fin 2025 es una iniciativa para reactivar la economía del país, pero también es una gran oportunidad para que puedas adquirir productos, electrónicos y servicios con descuentos. Pero, ¿puedes usar tu tarjeta del Banco Bienestar en este evento? Toma nota.

Del 13 al 17 de noviembre, miles de establecimientos ofrecerán ofertas y promociones. Por ello, los compradores tienen que estar muy atentos para realizar sus adquisiciones de forma segura, con la finalidad de que no pasen dolores de cabeza o sean víctimas de fraude.

Lo anterior es clave para usar sabiamente tu dinero y conseguir aquel producto o aparato que estás buscando desde hace mucho. Toma en cuenta lo siguiente:

Piensa antes de comprar. ¿Lo necesitas?

Haz una lista de necesidades

Evita gastos innecesarios

Compra de manera informada

Compara precios

Checa ofertas y promociones

Verifica la disponibilidad del producto

Revisa los plazos, condiciones y costos de entrega

Consulta términos y condiciones de las garantías

Checa las políticas de cambio o devolución

Guarda los comprobantes de pago

Ahora bien, recuerda que ante cualquier problema que tengas durante tus compras, ya sea que te quieran cobrar de más, no respeten la promoción u oferta, puedes acercarte a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que ellos te ayudarán a hacer valer tus derechos.

Durante el Buen Fin 2025 ten a la mano estos datos:

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, al 800 962 8000 (lada sin costo para el interior de la República)

para la Ciudad de México y área metropolitana, al (lada sin costo para el interior de la República) Envía un correo electrónico a: asesoria@profeco.gob.mx

Si ya estás listo para hacer tus compras, ahora es momento de verificar en qué establecimientos aceptarán tu tarjeta del Banco Bienestar durante el Buen Fin 2025.

¿En qué comercios aceptarán el pago con tarjeta Bienestar en Buen Fin 2025?

Las compras con tarjeta bancaria durante el Buen Fin 2025 tienen beneficios. Debido a que, al usarlas durante el evento, automáticamente ya participas en el sorteo donde podrías ganar hasta 250 mil pesos. Ojo, porque no importa el monto que hayas pagado; aun así, ya eres parte del concurso.

Además, algunas instituciones bancarias ofrecen puntos, cashback o bonificaciones por realizar compras, así que son beneficios que puedes usar en otro momento. ¡Pregúntale a tu banco!

En el caso de las tarjetas del Banco Bienestar, como las que tienen las personas que reciben diversos apoyos económicos, como:

Estas se podrán usar en diversos comercios, ya que, de acuerdo al Banco del Bienestar, es aceptada en todo el país y es válida en cualquier comercio que cuente con terminal bancaria.

Sin embargo, es importante que tomes en cuenta que en ningún comercio o establecimiento debes revelar el NIP de tu tarjeta, que son los 4 números que ingresas al cajero automático para retirar dinero.

Ten tu tarjeta siempre a la vista y no permitas que se la lleven para realizarte el cobro lejos de ti. Tampoco aceptes ayuda de desconocidos. ¡No te dejes! Todos los comercios participantes los encuentras en esta página; puedes elegir comercios en tiendas físicas o en línea. ¿Ya sabes qué te vas a comprar?

