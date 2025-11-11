¿Quiénes Cobran en Bienestar el 12 y 19 de Noviembre 2025? Letras y Apellidos que Reciben Pago

Si aún no te ha caído el depósito de tu Pensión Bienestar, no te preocupes. Durante noviembre continúan los pagos según el calendario dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Por lo que en N+ te decimos quiénes cobran el miércoles 12 y el 19 de noviembre de 2025.

El depósito que se hace a tu Tarjeta del Bienestar durante este mes corresponde al bimestre noviembre-diciembre, y será el último pago que recibas de la Pensión Bienestar este 2025.

Recuerda que la dispersión se hace a personas afiliadas al apoyo económico de adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años. De hecho, entre las beneficiarias de este último grupo ha surgido la duda de por qué no les ha caído el depósito a quienes se registraron el pasado mes de agosto.

Video: Esto es lo que Necesitas Saber para Evitar Fraudes Durante las Compras del Buen Fin en Jalisco

Ello, luego de que el pasado 10 de noviembre fue el último día de entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias.

¿Quiénes cobran Pensión del Bienestar el 12 y 19 de Noviembre 2025?

A diferencia del martes 11, este miércoles 12 de noviembre de 2025 cuatro letras del abecedario recibirán su pago del bienestar, por lo que todas aquellas personas cuyo primer apellido inicia con H, I, J y K deben estar pendientes del saldo de su cuenta.

Dado que el pago se hace en orden alfabético, el 19 de noviembre corresponde a personas cuyo apellido inicia con las letras N, Ñ y O.

Apellidos que reciben pago 12 de noviembre

Letra H

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Heredia

Henríquez

Haro

Letra I

Ibáñez

Israel

Izquierdo

Ibarra

Ignacio

Ibarrola

Islas

Infante

Iniesta



Letra J

Jiménez

Jasso

Jerónimo

Juárez

Jaimes

Jáuregui

Joachim

Jardines

Letra K

Ku

Koh

Klassen

Kempis

Kantun

Kumul

Kobeh

Apellidos que reciben pago el 19 de noviembre

Letra N

Navarro

Navarrete

Nieto

Noriega

Neri

Nápoles

Narváez

Negrete

Nájera

Nolasco

Letra O

Ortiz

Ortega

Orozco

Ochoa

Osorio

Olvera

Olivares

Ocampo

Olmos

¿Cómo consulto el saldo de mi tarjeta del Bienestar?

Existen tres formas de consultar el monto disponible en tu cuenta de forma remota, o bien puedes ubicar la sucursal del Banco del Bienestar que te quede más cercana para hacer tus operaciones.

App Banco Bienestar

Descarga la app en tu smartphone Ingresa tu número de celular y los 16 dígitos de tu tarjeta Ingresa tu NIP del cajero automático Crea y confirma una contraseña segura Inicia Sesión para consultar tu saldo y movimientos

Por WhatsApp

Guarda el número 55 9337 2498 en tus contactos Abre WhatsApp y envía un mensaje con el texto "Saldo" desde el número que tienes registrado en el programa Recibirás automáticamente el balance de tu saldo

Vía Telefónica

Llama al número 800-900-2000 Sigue las instrucciones de la operadora para consultar tu saldo

Video: ¿Una Oferta Demasiado Buena? Policía Cibernética Pide Tener Cuidado en el Buen Fin

Historias Recomendadas