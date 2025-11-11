¿Dónde Hay Marcha Mañana 12 de Noviembre 2025? Esta es la Convocatoria de Protesta y Bloqueo

Para automovilistas y peatones que transitan por la Ciudad de México, las manifestaciones son el día a día, y encontrar alternativas viales para llegar a tiempo a un destino es una preocupación constante. Para que preveas tu ruta, en N+ te compartimos dónde hay marcha este 12 de noviembre de 2025.

En atención a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México comparte diariamente la agenda de movilizaciones previstas para cada uno de los días de la semana. El reporte se distribuye por redes sociales y la página web oficial de la SSC.

Allí se contemplan no sólo las marchas, sino concentraciones y eventos deportivos, culturales, religiosos y sociales que tienen calendarizados las autoridades de Ciudad de México.

Video: Convocan a Ciudadanos a Sumarse a la Marcha por la Paz en San Luis Potosí

¿Dónde hay marcha este miércoles 12 de Noviembre 2025?

Este miércoles se tiene prevista al menos una marcha en la Ciudad de México que afectará la zona sur. Se trata de trabajadores jubilados y en activo del Poder Judicial que protestarán, convocados por el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con Reforma Judicial. Y aquí te decimos la hora exacta de la Magna Marcha.

La cita es el miércoles 12 de noviembre de 2025 en la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), ubicado en avenida Revolución 1508 de la colonia Guadalupe Inn. La movilización avanzará hacia el extinto edificio del Consejo de la Judicatura, situado en la avenida Insurgentes, colonia San Ángel.

Por lo que, a aquellos automovilistas y peatones que circulen en la zona, se les recomienda considerar alternativas viales y de transporte público, previendo las posibles afectaciones a la circulación vial.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer si habrá alguna movilización extra en alguna otra entidad.

¿Qué marchas y manifestaciones habrá en noviembre 2025?

Aunque no es la única manifestación prevista para este mes en la Ciudad de México, la capital del país será epicentro de diversas movilizaciones, cuyos horarios, peticiones y puntos de reunión exactos ya fueron dados a conocer.

Los horarios y fechas pueden sufrir cambios conforme se acerque la fecha de la movilización, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta de las cuentas de redes sociales del Orientador Vial de la SSC.

Movilización de la CNTE - 13 y 14 de noviembre de 2025

Marcha Generación Z - 15 de noviembre de 2025

Movimiento del Sombrero, por homicidio de Carlos Manzo - 15 de diciembre de 2025

Manifestación Productores del Campo - 24 de noviembre de 2025

Video: Jóvenes Marcharon en CDMX Contra la Violencia y Recordaron a Carlos Manzo

