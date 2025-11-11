¿A Qué Hora Es la Mega Marcha de Trabajadores el Poder Judicial en CDMX Mañana?

Trabajadores activos, jubilados y cesados del Poder Judicial de la Federación (PJF) volverán a realizar una marcha en la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 12 de noviembre.

La mega marcha es para exigir el respeto a sus derechos laborales y el cumplimiento de las prestaciones pendientes luego de la Reforma Judicial. La convocatoria, lanzada por el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial, incluye la participación de personal activo y jubilado del PJF, así como asociaciones civiles y sindicatos.

Video: Poder Judicial Asegura Autonomía en Caso de Explosión en Waldos Hermosillo

Noticia relacionada: ¿Cuándo Es la Mega Marcha de Trabajadores del Poder Judicial en CDMX?.

¿A qué hora comienza la marcha de trabajadores del Poder Judicial?

La movilización de mañana, 12 de noviembre de 2025, comenzará a las 9:00 horas. El punto de reunión será el edificio sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que su ubicación es en la en Avenida Revolución, número 1508, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Desde ese punto, el contingente avanzará hacia el edificio del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), situado en Avenida Insurgentes Sur 2417, colonia San Ángel.

Los manifestantes piden al Gobierno Federal y al OAJ lo siguiente:

Pago inmediato de las pensiones complementarias pendientes para las personas jubiladas.

Respeto a los derechos laborales del personal activo del Poder Judicial.

Cumplimiento del artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial, que garantiza una indemnización con salario integrado.

Por su parte, el órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que el pago de liquidaciones a los juzgadores cesados se realizará a partir del 10 de diciembre de 2025. Para acceder a esta compensación, los exservidores deberán presentarse con un testigo en la sede del OAJ en Avenida Revolución.



Historias recomendadas:

FBPT