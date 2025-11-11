Nuevas Multas de Tránsito en Edomex: ¿Cómo Aplicarán las Sanciones?
En el Edomex actualizaron el Reglamento de Tránsito con el fin de que haya mayor seguridad; te decimos cuáles son las nuevas multas
Con el propósito de poner "Primero la Seguridad" en el Estado de México (Edomex) actualizaron el Reglamento de Tránsito con nuevas multas, en N+ te contamos cuáles son y en qué consisten.
De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, las nuevas multas contemplan que haya una movilidad más ordenada y segura, con las nuevas disposiciones, las multas dejarán de ser fijas para establecerse dentro de rangos ajustables. Los conductores sin antecedentes de infracción pagarán el monto mínimo; quienes acumulen dos o tres sanciones tendrán un rango medio, y los reincidentes con cuatro o más deberán cubrir el máximo permitido, sin que esto signifique un incremento en los montos vigentes.
Habrá multas inteligentes y certeza jurídica
- Las infracciones inteligentes solo se aplicarán en carriles confinados y ciclovías, con equipos calibrados y señalización visible. Además, se garantizará el derecho de audiencia y defensa para los automovilistas.
- El nuevo reglamento establece que solo mayores de edad con licencia certificada podrán conducir motocicletas.
- El uso de casco certificado es obligatorio, con una vigencia máxima de cinco años, y queda prohibido transportar menores que no puedan sujetarse adecuadamente. También se prohíbe cargar objetos que afecten la estabilidad o visibilidad del conductor.
- Los automovilistas deberán ceder el paso a peatones y ciclistas, respetar los carriles confinados y evitar maniobras o detenciones en ellos.
Cabe señalar que solo el personal de Tránsito estará autorizado para imponer sanciones, y los elementos de Vialidad supervisarán el cumplimiento del reglamento. Cada boleta deberá incluir información precisa, como número de placa, entidad, motivo y firma, para asegurar transparencia y legalidad.
El gobierno local destacó que parte de los recursos recaudados se destinará a la infraestructura peatonal y ciclista, fortaleciendo así la relación entre sanción y beneficio social.
