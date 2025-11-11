Nuevas Multas de Tránsito en Edomex: ¿Cómo Aplicarán las Sanciones?

Con el propósito de poner "Primero la Seguridad" en el Estado de México (Edomex) actualizaron el Reglamento de Tránsito con nuevas multas, en N+ te contamos cuáles son y en qué consisten.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, las nuevas multas contemplan que haya una movilidad más ordenada y segura, con las nuevas disposiciones, las multas dejarán de ser fijas para establecerse dentro de rangos ajustables. Los conductores sin antecedentes de infracción pagarán el monto mínimo; quienes acumulen dos o tres sanciones tendrán un rango medio, y los reincidentes con cuatro o más deberán cubrir el máximo permitido, sin que esto signifique un incremento en los montos vigentes.

Habrá multas inteligentes y certeza jurídica

Las infracciones inteligentes solo se aplicarán en carriles confinados y ciclovías, con equipos calibrados y señalización visible. Además, se garantizará el derecho de audiencia y defensa para los automovilistas.

El nuevo reglamento establece que solo mayores de edad con licencia certificada podrán conducir motocicletas.

El uso de casco certificado es obligatorio, con una vigencia máxima de cinco años, y queda prohibido transportar menores que no puedan sujetarse adecuadamente. También se prohíbe cargar objetos que afecten la estabilidad o visibilidad del conductor.

Los automovilistas deberán ceder el paso a peatones y ciclistas, respetar los carriles confinados y evitar maniobras o detenciones en ellos.

Cabe señalar que solo el personal de Tránsito estará autorizado para imponer sanciones, y los elementos de Vialidad supervisarán el cumplimiento del reglamento. Cada boleta deberá incluir información precisa, como número de placa, entidad, motivo y firma, para asegurar transparencia y legalidad.

El gobierno local destacó que parte de los recursos recaudados se destinará a la infraestructura peatonal y ciclista, fortaleciendo así la relación entre sanción y beneficio social.

