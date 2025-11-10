Actividades en México por Mundial 2026: Sheinbaum Presenta el Mundialito Social

En este comienzo de semana, durante la conferencia de prensa matutina de hoy, 10 de noviembre de 2025, el Gobierno Federal presentó detalles de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo en el Complejo Cultural Los Pinos, donde presentó y agradeció el trabajo rumbo al Mundial de Futbol 2026, el cual describió como "fiesta mundialista".

Sheinbaum Pardo destacó el "Mundialito Social", una serie de actividades que engloban la construcción y rehabilitación de canchas comunitarias, además de torneos de fútbol para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, en colaboración con la FIFA, se llevarán a cabo los FIFA Fan Fest en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Sheinbaum anuncia actividades en diversos lugares

La titular del Ejecutivo Federal precisó que entre las actividades destacadas se encuentran:

Eventos en el Zócalo capitalino, el Campo Marte, el Parque Fundidora y distintos espacios públicos del país.

La Secretaría de Turismo presentará nuevas rutas turísticas vinculadas con el Mundial, que incluirán recorridos por Pueblos Mágicos y el Tren Maya, para promover el turismo nacional e internacional.



