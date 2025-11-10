¿Cuándo Es la Mega Marcha de Trabajadores del Poder Judicial en CDMX?

Habrá otra marcha en la Ciudad de México (CDMX) convocada por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en N+ te contamos cuándo es y qué es lo que exigen.

Integrantes cesados del Poder Judicial, junto con personal activo, jubilados y diversas asociaciones ciudadanas, convocaron a una Magna Marcha en contra de la Reforma Judicial, y exigir el cumplimiento de derechos laborales, así como de las prestaciones pendientes.

¿Cuándo es la marcha en CDMX?

La marcha será el próximo miércoles 12 de noviembre, se reunirán a las 9:00 de la mañana en el edificio sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), ubicado en Avenida Revolución, número1508, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El contingente avanzará hacia el edificio del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la Avenida Insurgentes Sur, número 2417, colonia San Ángel.

¿Qué exigen los trabajadores del Poder Judicial?

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial encabeza la protesta, con tres demandas centrales:

Cumplimiento del Artículo Décimo Transitorio con salario integrado, que establece las indemnizaciones correspondientes.

Pago inmediato de pensiones complementarias para personas jubiladas.

Garantía de no afectación a los derechos laborales del personal del Poder Judicial Federal.

Bajo el lema Por la defensa de la República y el regreso al Estado de Derecho, los organizadores denunciaron que las recientes reformas promovidas por el actual Gobierno Federal han vulnerado la independencia judicial, y que afectan de manera directa a trabajadores y magistrados del PJF.

