¿Se Perdió tu Perro o Gato? Así Pueden Ayudarte las Autoridades a Encontrar a tu Mascota
Si perdiste a tu mascota, puedes pedirles apoyo a las autoridades; te contamos cómo y qué datos debes enviarles
Si perdiste a tu perro o gato, la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México (CDMX) da ayuda para facilitar la búsqueda de animales de compañía, en N+ te contamos los detalles.
Puso en marcha la difusión que permite compartir fotografías e información de mascotas extraviadas a través de su portal web y redes sociales oficiales.
De acuerdo con la agencia, esta herramienta busca acelerar el reencuentro entre las mascotas y sus familias, por medio del alcance digital y la participación ciudadana.
Las personas que pueden reportar la pérdida de su mascota en el correo al correo electrónico ruac.agatan@gmail.com, con la siguiente información:
- Nombre del animal de compañía.
- Sexo.
- Edad.
- Lugar donde se extravió o fue visto por última vez.
- Señas particulares.
- Una fotografía en buena calidad.
- Número telefónico y correo de contacto.
