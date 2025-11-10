Inicio Ciudad de México ¿Se Perdió tu Perro o Gato? Así Pueden Ayudarte las Autoridades a Encontrar a tu Mascota

¿Se Perdió tu Perro o Gato? Así Pueden Ayudarte las Autoridades a Encontrar a tu Mascota

Si perdiste a tu mascota, puedes pedirles apoyo a las autoridades; te contamos cómo y qué datos debes enviarles

Un perro y un gato.

En la CDMX, las autoridades ayudan a difundir fotos de tu mascota extraviada. Foto: Agencia de Atención Animal

Si perdiste a tu perro o gato, la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México (CDMX) da ayuda para facilitar la búsqueda de animales de compañía, en N+ te contamos los detalles. 

Puso en marcha la difusión que permite compartir fotografías e información de mascotas extraviadas a través de su portal web y redes sociales oficiales.

De acuerdo con la agencia, esta herramienta busca acelerar el reencuentro entre las mascotas y sus familias, por medio del alcance digital y la participación ciudadana. 

Las personas que pueden reportar la pérdida de su mascota en el correo al correo electrónico ruac.agatan@gmail.com, con la siguiente información:

  • Nombre del animal de compañía.
  • Sexo.
  • Edad.
  • Lugar donde se extravió o fue visto por última vez.
  • Señas particulares.
  • Una fotografía en buena calidad.
  • Número telefónico y correo de contacto.

 

