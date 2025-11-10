¿Se Perdió tu Perro o Gato? Así Pueden Ayudarte las Autoridades a Encontrar a tu Mascota

Si perdiste a tu perro o gato, la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México (CDMX) da ayuda para facilitar la búsqueda de animales de compañía, en N+ te contamos los detalles.

Puso en marcha la difusión que permite compartir fotografías e información de mascotas extraviadas a través de su portal web y redes sociales oficiales.

De acuerdo con la agencia, esta herramienta busca acelerar el reencuentro entre las mascotas y sus familias, por medio del alcance digital y la participación ciudadana.

Las personas que pueden reportar la pérdida de su mascota en el correo al correo electrónico ruac.agatan@gmail.com, con la siguiente información:

Nombre del animal de compañía.

Sexo.

Edad.

Lugar donde se extravió o fue visto por última vez.

Señas particulares.

Una fotografía en buena calidad.

Número telefónico y correo de contacto.

En breve más información.

FBPT