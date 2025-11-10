Revelan Fecha de Fase 3 para Venta de Boletos del Mundial 2026: ¿Mexicanos Tendrán Prioridad?

Durante el evento de presentación de la Copa Mundial de Futbol 2026 de hoy, 10 de noviembre de 2025, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México dio a conocer detalles sobre la tercera fase de venta de boletos para los partidos.

Informó que esta etapa comenzará después del sorteo oficial de grupos, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C. También explicó que la asignación de boletos se realiza mediante un sorteo aleatorio, debido a la demanda global. Sin embargo, precisó que en la segunda fase, el 75% de las entradas para los partidos que se jugarán en México se priorizaron a personas registradas como ciudadanos mexicanos.

La segunda fase, que terminó el registro el 30 de mes pasado, el 75% de boletos partidos mexicanos se definieron para gente que se registra como ciudadano mexicano en la plataforma de FIFA.

Video: Remodelación del Estadio Cuauhtémoc de Puebla Mundial Futbol 2026

Noticia relacionada: Actividades en México por Mundial 2026: Sheinbaum Presenta el Mundialito Social.

Mientras que para la fase 3 los boletos se abrirán para la venta global luego del sorteo. Estarán disponibles a través del portal oficial de la FIFA. Mainka reveló que más de 4.5 millones de aficionados se registraron en la primera fase y en la segunda más de 5 millones de personas.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT