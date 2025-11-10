Revelan Fecha de Fase 3 para Venta de Boletos del Mundial 2026: ¿Mexicanos Tendrán Prioridad?
El director ejecutivo de la FIFA en México detalló la fecha para la fase 3 de venta de boletos para partidos; te contamos qué pasa con los mexicanos que se registraron
Durante el evento de presentación de la Copa Mundial de Futbol 2026 de hoy, 10 de noviembre de 2025, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México dio a conocer detalles sobre la tercera fase de venta de boletos para los partidos.
Informó que esta etapa comenzará después del sorteo oficial de grupos, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C. También explicó que la asignación de boletos se realiza mediante un sorteo aleatorio, debido a la demanda global. Sin embargo, precisó que en la segunda fase, el 75% de las entradas para los partidos que se jugarán en México se priorizaron a personas registradas como ciudadanos mexicanos.
La segunda fase, que terminó el registro el 30 de mes pasado, el 75% de boletos partidos mexicanos se definieron para gente que se registra como ciudadano mexicano en la plataforma de FIFA.
Mientras que para la fase 3 los boletos se abrirán para la venta global luego del sorteo. Estarán disponibles a través del portal oficial de la FIFA. Mainka reveló que más de 4.5 millones de aficionados se registraron en la primera fase y en la segunda más de 5 millones de personas.
