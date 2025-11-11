Marcha por Tarifa Justa de Luz: Puntos Afectados en CDMX por Bloqueos de la ANUEE

Este martes, 11 de noviembre de 2025, habrá una marcha por tarifas justas de luz en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles serán los puntos afectados.

Se trata de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) que exigen:

Una audiencia con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica.

Una tarifa social justa.

La condonación de adeudos.

El reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Puntos afectados en CDMX por protesta de la ANUEE

Los manifestantes se reunirán a las 7:30 horas en afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en:

Avenida Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con destino a Palacio Nacional.

Se prevé que otras organizaciones sociales se unan a la manifestación, entre ellos Movimiento Nacional de Usuarios y la Asamblea Nacional de Usuarios de Chimalhuacán.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, se recomienda evitar la zona y buscar rutas alternas.

Con información de N+

