Calendario Pago Beca Benito Juárez: ¿Quiénes Cobran 1,900 Pesos el 23 de Octubre de 2025? Letras

Estudiantes de Educación Media Superior recibirán dinero extra en su Tarjeta del Bienestar este Octubre 2025. Se trata del depósito del pago bimestral que corresponde a los meses de septiembre-octubre. Por lo que en N+ te decimos quiénes cobran 1,900 pesos de la Beca Benito Juárez este 23 de octubre de 2025.

El dinero se deposita en las tarjetas del Banco del Bienestar de los estudiantes, según la letra inicial de su primer apellido. Con el propósito de que cuenten con los recursos económicos suficientes para cubrir sus gastos escolares.

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.

¿Quiénes cobran la Beca Benito Juárez este 23 de octubre de 2025?

Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez para el bimestre septiembre-octubre, a través de sus cuentas de redes sociales.

Este establece que aquellas personas cuyo primer apellido inicie con las letras M, N, Ñ y O, cobrarán el apoyo económico de 1,900 pesos el jueves 23 de octubre de 2025.

Cabe recordar que el calendario contempla pagos hasta el próximo 27 de octubre, y se hace en orden alfabético. En los próximos días continuará la dispersión de recursos para los apellidos restantes.

¿Por cuánto tiempo se entrega la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el Gobierno de México, el apoyo de 1,900 pesos para estudiantes de Educación Media Superior se otorga por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta un máximo de 40 meses.

El requisito principal para los estudiantes con pagos en continuidad de la Beca Benito Juárez es que permanezcan inscritos.

Es importante recordar que los pagos se suspenden durante los meses de julio y agosto, por periodo vacacional.

Se prevé que el depósito del bimestre noviembre-diciembre se realice en el último mes del año en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios se deben mantener atentos.

