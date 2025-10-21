Adelantan Pago Beca Benito Juárez para Estudiantes de Preparatoria en Sonora ¿Cuándo Depositan?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realiza los pagos de la Beca Benito Juárez, desde el lunes 20 hasta el lunes 27 de octubre, a los estudiantes de preparatoria, informó Adrián Duarte Franco.

Noticia Relacionada: Becas para Alumnos de Primaria en Sonora: Lista de Municipios con Jornadas de Registro

El titular de la oficina de representación en Sonora, explicó que solamente aplicará para los estudiantes que ya estaban inscritos en el programa, es decir, para los de segundo y tercer año, ya que a los de nuevo ingreso todavía no se les entrega la tarjeta.

Les decimos que se adelantan los pagos de superior y de media superior para todo el país y para el estado de Sonora, del 20, o sea del día de ayer, y hasta el 27 de octubre serán los pagos de los estudiantes de continuidad de media superior.

Además, Duarte Franco explicó que, por única ocasión, a los estudiantes de universidad se les pagará su beca Jóvenes Construyendo el Futuro en un solo día.

Por única ocasión en superior se pagará en un solo día, que es el día 29 del presente, y este calendario aplica únicamente para las y los beneficiarios que están en el padrón vigente hasta junio del 2025.

¿Por qué se adelantó el pago de becas para estudiantes en Sonora?

El representante de la Coordinación Nacional de Becas explicó que el motivo del adelanto es para ayudar a las familias que se vieron afectadas por las pasadas lluvias, pero se tomó la decisión de pagarles a todos los jóvenes beneficiados.

En Sonora les llegará su beca Benito Juárez a 70 mil estudiantes de preparatoria, que recibirán mil 900 pesos, y a 7 mil estudiantes de universidad que recibirán 5 mil 800 pesos.

Historias Recomendadas:

con información de Gerardo Moreno.

ABM