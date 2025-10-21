Investigan a Tres Funcionarios más de CECOP Sonora por el Desvío de 60 Millones de Pesos

Además de la pareja acusada de la probable comisión del delito de desvío de recursos por más de 60 millones de pesos en el Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, Cecop, hay otros tres funcionarios de la misma dependencia inhabilitados y otros tres bajo investigación, apuntó María Dolores del Río Sánchez.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado señaló que se trata de servidores públicos que están siendo indagados debido a que también pudieron haber contribuido en facilitar los trámites para llevar a cabo las transferencias bancarias que se hicieron a una cuenta personal.

El monto es de 67 millones de pesos, se envió ya el expediente de responsabilidad administrativa por falta grave, peculado, al Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Sonora, eso en los primeros días de este mes y están en investigación todavía dentro de la Secretaría tres servidores públicos más, nosotros calculamos que para diciembre podríamos estar dando los resultados.

La esposa de un funcionario presuntamente involucrado en los desvíos fue imputada y se encuentra en prisión preventiva

Respecto a los dos principales acusados, del Río Sánchez detalló que a Andrea Fernanda “N” se le aplicó el embargo de una propiedad por el monto defraudado, mientras que su cónyuge sigue prófugo de la justicia y es competencia de la Fiscalía de Justicia del Estado realizar la búsqueda.

En el tema ese eso le corresponde a Fiscalía no, ficha roja y todo eso, es la diferencia que yo hacía entre un proceso penal y un proceso administrativo, en el caso del proceso administrativo ya esta persona que hizo las transferencias ya está en el Tribunal de Justicia Administrativa y esperamos que en las próximas semanas haya una resolución.

El 8 de septiembre pasado, la Fiscalía del Estado informó la imputación y prisión preventiva contra Andrea Fernanda “N”, por peculado y enriquecimiento ilícito, por un desvío de más de 100 millones de pesos, en el que se involucra principalmente a su cónyuge, exadministrativo del organismo.

con información de Ángel Lozano.

ABM