Mujer Detenida por Intentar Asfixiar a su Hermana en Colonia La Cholla de Hermosillo

Dos casos de violencia familiar entre hermanos fueron atendidos por la Policía Municipal en diferentes puntos de Hermosillo, donde las agresiones llegaron a niveles preocupantes.

El primer incidente ocurrió a la 01:15 de la madrugada del martes, en una vivienda de la calle Tordo, en la colonia La Cholla. En ese lugar, agentes municipales sorprendieron a Griselda Nohemí “N”, de 35 años, cuando sujetaba del cuello a su hermana de 39 años, intentando asfixiarla.

Al llegar al sitio, los oficiales intervinieron de inmediato para liberar a la víctima y detener a la agresora.

Detenido por amenazar e insultar a su hermana

Horas antes, alrededor de las 03:25 de la tarde del lunes, otro caso de violencia doméstica se registró en la avenida República de Cuba, en la colonia Machi López. En esta ocasión, Julián Alejandro “N”, de 32 años, fue arrestado tras amenazar e insultar a su hermana de 34 años, diciéndole que la iba a ahorcar.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, mientras las víctimas recibieron orientación para presentar una denuncia formal.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR