Rescatan a 4 Mujeres Privadas de la Libertad en Hermosillo; Presunto Responsable Fue Detenido

Cuatro mujeres que permanecían privadas de la libertad fueron rescatadas durante la madrugada de este martes, en un domicilio de la colonia Eusebio Kino, al norte de Hermosillo. En el lugar fue detenido Francisco Javier “N.”, de 45 años, como presunto responsable del delito.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando una de las víctimas logró escapar y alertar a las autoridades sobre la situación. Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al sitio y lograron liberar a las afectadas, de 16, 19, 27 y 30 años de edad.

El detenido las habría golpeado con un bate de beisbol

El inmueble donde permanecían retenidas se ubica en la calle Opodepe, entre Maza de Juárez y Leandro P. Gaxiola. En el interior se localizó un bate de beisbol con el que, según testigos, el detenido habría golpeado a una de las mujeres antes de que esta lograra huir.

El sujeto fue arrestado en el lugar y turnado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme avance la investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en número de cuatro.

Reportero: Roberto Bahena N+

