Clima en Sonora: ¿Regresaron las Altas Temperaturas al Estado?

Durante el inicio de esta semana en Sonora se presentarán días calurosos, con temperaturas máximas de más de 35 grados en casi todo el estado y que podrían llegar a los 40 grados para el sur de la entidad, informó Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua en la entidad aseguró que en estos momentos no hay ningún fenómeno natural que altere el clima en Sonora, y por eso se esperan condiciones muy estables, con unos pocos nublados dispersos, pero sin lluvia.

En temperaturas vamos a tener un ligero aumento de temperaturas, de aquí al miércoles, posiblemente unos dos a tres grados centígrados, por ahí en el sur del estado podríamos acercarnos a los 40 grados, inclusive rebasarlos, para lo que es el centro y noroeste muy posiblemente rebase los 35 grados.

Amaneceres seguirán siendo fríos en zona norte y sierra de Sonora

Gilberto Lagarda aseguró que los amaneceres seguirán siendo de frescos a fríos, en especial para la zona norte y la sierra de la entidad. Sin embargo, a partir del jueves, 25 de octubre, se espera la entrada de aire frío al estado, provocando un ligero descenso de temperaturas.

Va a meter aire fresco y va a ayudar a bajar las temperaturas, las máximas sobre todo, son las que van a bajar. Las mínimas se van a mover muy poco esta semana, así que vamos a seguir con amaneceres frescos, y con valores bajos entre los cero a 10 grados para las zonas altas del norte y oriente de Sonora.

con información de Gerardo Moreno.

ABM