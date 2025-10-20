Auto Atropelló a Madre e Hija en Colonia Villa Verde, en Hermosillo

Dos mujeres, madre e hija menor de edad resultaron lesionadas la tarde de este lunes al ser impactadas por un vehículo que transitaba por el bulevar Santa Inés y San Miguel en la colonia Villa Verde al norponiente de Hermosillo; ambas fueron trasladadas de urgencia a recibir atención médica.

El hecho se presentó alrededor de las 6 de la tarde, cuando el conductor del vehículo se impactó contra una barda dándose a la fuga y lesionando a las mujeres. Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Cruz Roja y Policía Municipal.

Información en proceso...