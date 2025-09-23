Suman 5 Trabajadores Separados de su Cargo en CECOP Sonora por Presunto Desvío de Más de 100 MDP

De momento son cinco trabajadores del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, CECOP, separados de su cargo, por el presunto desvío de recursos hacía una cuenta personal, apuntó María Dolores del Río Sánchez.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que además de la investigación por la vía penal, la dependencia a su cargo también tiene un proceso abierto para determinar si hubo falta administrativa y la gravedad de esta.

Detalló que hasta el momento solo se ha podido notificar la suspensión de labores a cuatro de los implicados, debido a que uno de estos permanece prófugo.

En el mismo momento que se detectó se empezó a revisar y fueron separados de sus cargos cinco personas mientras se llevaba a cabo la investigación, una de ellas no pudo ser notificada, es precisamente la persona que sustrajo el recurso, entonces desde un principio nosotros ya no pudimos localizarlo a él, pero las cuatro personas que ocupan distintos cargos, que no voy a compartir ahorita, fueron separados.

Del Río Sánchez dijo que otra medida cautelar por parte de la Secretaría Anticorrupción, es el embargo precautorio de una propiedad, del acusado de haber sustraído el recurso.

¿Qué pasará con los funcionarios públicos que resulten culpables?

Agregó que, en caso de que sean encontrados culpables, por la vía penal serán sentenciados y por la vía administrativa serán inhabilitados para desempeñar cargos públicos, por el periodo que defina el Tribunal de Justicia Administrativa.

Yo quisiera esperarme hasta el final de la investigación, pero en este caso muy específico si, hay una evidente falta como lo ha dicho también Fiscalía, comprobada, de que un recurso público fue sustraído y se movió a una cuenta personal.

El 8 de septiembre pasado, la Fiscalía del Estado informó la imputación y prisión preventiva contra de Andrea Fernanda “N”, por peculado y enriquecimiento ilícito, por un desvío de más de 100 millones de pesos, en el que se involucra principalmente a su cónyuge exadministrativo del organismo y que es buscado por la justicia.

La cónyuge del hombre que permanece prófugo, fue imputada por el desvío de 106 millones de pesos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación y obtuvo prisión preventiva justificada en contra de Andrea Fernanda “N” por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo al comunicado la imputada ya se encontraba vinculada a proceso por peculado; y ahora tras realizarse una audiencia se formuló imputación por enriquecimiento ilícito, derivado de un esquema de desvío de recursos públicos de el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) en el que también participó su cónyuge, actualmente prófugo de la justicia.

De acuerdo con la investigación del Agente del Ministerio Público, la imputada participó de forma activa en el ocultamiento y movimiento de recursos provenientes del desvío de fondos públicos de más de 106 millones de pesos.

Entre los bienes y gastos identificados destacan:

⁠Una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos.

habitación en un residencial de con valor de varios millones de pesos. ⁠El pago de su boda , en 2025, en Los Lagos con cientos de invitados.

, en 2025, en con cientos de invitados. Transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre de su cónyuge.

con información de Ángel Lozano

