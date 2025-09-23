Mujer Muere Electrocutada Mientras Realizaba Labores de Limpieza en Empresa de Hermosillo

Una mujer perdió la vida la madrugada del martes tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en la limpieza de una empresa, ubicada en el Parque Industrial, al suroriente de la ciudad.

El hecho ocurrió poco antes de las 02:00 de la mañana, en la empresa ubicada en las calles De las Galaxias y Del Planetario, donde la víctima, identificada como Jéssica Guadalupe, de 28 años y con domicilio en la colonia Sierra Clara, realizaba labores de aseo.

Compañeros de trabajo la trasladaron en un vehículo particular a la Clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la colonia Nuevo Hermosillo, donde médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Autoridades correspondientes acudieron para iniciar las investigaciones y esclarecer las circunstancias en que se registró el accidente, mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil realiza evaluaciones del inmueble para determinar si es seguro para laborar.

Hombre muere electrocutado preucntamente calentando comida en Miguel Alemán

En hechos aislados, un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en la colonia 18 de Marzo, del poblado Miguel Alemán, la noche del 21 de septiembre

De acuerdo con el reporte, el hombre manipulaba una resistencia eléctrica, aparentemente para calentar comida, cuando recibió la descarga, que habría ingresado por una mano y salido por el pecho.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR