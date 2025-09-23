Agresiones Armadas en Presuntos Puntos de Venta de Droga Dejan 2 Hombres Sin Vida en Hermosillo

La violencia armada dejó dos hombres sin vida la noche del lunes en diferentes sectores de la capital sonorense, ambos en domicilios que vecinos identifican como presuntos puntos de venta de narcóticos.

El primer ataque ocurrió a las 8:00 de la noche en una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos, ubicada sobre la calle Dalia, entre Pitaya Madura y Pirul, al sur de la ciudad. En el sitio quedó sin vida un hombre de aproximadamente 30 años, quien vestía pantalón de mezclilla azul y calzado táctico.

De acuerdo con el informe, la víctima presentaba heridas de bala en brazo, abdomen y pierna derecha y en el exterior del domicilio fueron hallados 15 casquillos percutidos de arma corta, además de daños por impactos en la puerta del inmueble.

Cabe señalar que el 17 de septiembre pasado, en la misma dirección fue baleado un hombre de 57 años identificado como Matías.

Ataque armado en fraccionamiento Los Ángeles deja a un hombre sin vida

Minutos más tarde, cerca de las 21:00 horas, otro ataque armado se reportó en el fraccionamiento Los Ángeles, en un domicilio de las calles Pomona y La Mirada, al norte de la ciudad. En el lugar perdió la vida un hombre, cuya identidad y edad aún no han sido confirmadas.

De acuerdo con vecinos, la vivienda también es señalada como presunto “tiradero” de droga, la misma donde el 28 de mayo de este año resultó herido de bala un menor de 16 años.

Reportero: Roberto Bahena N+

