Joven Resulta Lesionado a Balazos en Colonia La Metalera de Hermosillo

La colonia La Metalera fue escenario de dos hechos violentos ocurridos con pocas horas de diferencia, que dejaron un hombre herido y otro sin vida en distintos puntos del sector, separados por apenas 350 metros de distancia.

El primer caso ocurrió alrededor de las 23:00 horas del lunes en la calle Circonia, donde Jaime, de 27 años, resultó lesionado por un disparo en la espalda.

De acuerdo con testigos, dos sujetos vestidos de negro se acercaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, logrando impactarlo al menos una vez. El joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Localizan cuerpo sin vida en colonia La Metalera de Hermosillo

La mañana del martes, a las 09:00 horas, vecinos reportaron la presencia de un cuerpo en un predio ubicado sobre la calle Pintor Final, cercano a la presa Abelardo L. Rodríguez y a corta distancia del lugar del ataque previo.

La víctima, que vestía pantalón de mezclilla azul claro y camiseta blanca, presentaba a simple vista dos heridas de bala en la cabeza. La zona fue resguardada por la Policía Municipal en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

