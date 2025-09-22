Cuatro Menores Agreden a Velador de Preparatoria en Hermosillo; Fueron Detenidos

Cuatro menores de edad fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal, acusados de agredir al velador del Cecyte Tierra Nueva, plantel ubicado al norponiente de la ciudad.

El hecho ocurrió a las 04:40 de la madrugada del domingo en las calles Estepas y Volcanes, del fraccionamiento Puerta del Rey, cuando los adolescentes de 14, 15 y dos de 16 años, fueron sorprendidos cuando brincaban el cerco perimetral del plantel.

Durante la revisión, los oficiales decomisaron a los jóvenes dos manoplas, un cuchillo y un machete de aproximadamente 27 y 40 centímetros de largo, respectivamente.

Velador de 65 años se refugió dentró de un aula del plantel

En el interior de la escuela fue localizada la víctima, un hombre de 65 años de edad que se refugió en un aula tras ser golpeado por los presuntos responsables, quienes lo despojaron de una linterna metálica y le exigieron las llaves de su motocicleta.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR