Hombre es Agredido a Balazos en Carreta de Tacos por Fuera de Escuela Primaria, en Hermosillo

Un hombre que trabajaba en una carreta de tacos resultó lesionado tras ser atacado a balazos la noche del sábado en la colonia Paseo del Pedregal, al norponiente de Hermosillo.

El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas en las calles Agustín Zamora y Paseo Basalto, por fuera de la escuela primaria Hugo Romero Ojeda, donde se activó el Código Rojo por detonaciones de arma de fuego, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.

La agresión se registró cuando dos sujetos vestidos con ropa oscura salieron del monte ubicado a espaldas del plantel y abrieron fuego directamente contra el comerciante.

El hombre resultó con una herida en la cabeza tras el ataque

La víctima fue identificada como Jesús Abdiel “N”, de 37 años de edad, quien presentó una herida en la cabeza. Fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja con signos vitales a un hospital para recibir atención médica con pronóstico reservado.

Las autoridades acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y desplegar un operativo de búsqueda en la zona.

