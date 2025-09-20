Rescatan a Dos Personas Privadas de la Libertad en Hermosillo; Hay Cinco Detenidos

Dos hombres que estaban privados de la libertad fueron rescatados y cinco personas quedaron detenidas tras la intervención de corporaciones policiales la mañana del sábado, 20 de septiembre, en la colonia Olivares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que alrededor de las 10:45 horas elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia en las calles Jesús Siqueiros y Manuel L. Loaiza, cuando detectaron a un sujeto armado afuera de un domicilio.

De inmediato intentaron detenerlo, pero se escuchó una detonación de arma de fuego desde el interior de la vivienda, lo que provocó la activación inmediata del Código Rojo.

Los hombres presentaban huellas de tortura al ser encontrados al interior de la vivienda

Con apoyo de distintas corporaciones, las fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble, donde encontraron a dos hombres de 22 y 28 años que presentaban huellas de tortura; por lo que ambos fueron trasladados a un hospital, donde se reportan estables.

En el lugar fueron arrestados Manuel Alfredo “N”, de 45 años; Néstor Rodolfo, de 22; Gustavo Agustín, de 19, así como dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y portación de arma de fuego.

Asimismo, el domicilio permanece bajo resguardo policial en espera de una orden de cateo, además de que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

con información de Roberto Bahena.

ABM