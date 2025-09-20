Joven Herido tras Presuntamente Atropellar a Mujer y Estrellar su Auto al Intentar Huir en SLRC
Un joven resultó gravemente herido luego de un aparatoso accidente en el que presuntamente atropelló a una mujer, y al intentar huir se estrelló con un negocio en San Luis Río Colorado, Sonora
La mañana del sábado 20 de septiembre, se registró un aparatoso accidente en el que un joven conductor resultó gravemente lesionado, luego de atropellar a una mujer y posteriormente estrellarse contra un negocio mientras intentaba huir, esto en San Luis Río Colorado.
Tras atropellar a la mujer, el joven intentó darse a la fuga
El primer choque ocurrió en la calle 25 y avenida Juárez, donde el vehículo que conducía el joven presuntamente atropelló a una mujer, luego de lo cual el sujeto aceleró para al parecer intentar darse a la fuga del lugar del accidente.
Sin embargo, metros adelante, en el cruce de la calle 26 y avenida Benito Juárez García, de la colonia Burócrata, perdió el control y terminó incrustado en un centro cambiario, quedando atrapado entre los fierros retorcidos del automóvil.
Elementos de Bomberos Voluntarios sanluisinos acudieron con pinzas hidráulicas y equipo especializado para cortar la puerta del automóvil y liberar al lesionado, quien fue trasladado de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General debido a la gravedad de sus lesiones.
con información de Roberto Bahena.
ABM