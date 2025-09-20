Localizan a Joven tras Ser Víctima de una Llamada de Extorsión en Cajeme, Sonora

Una joven de 18 años fue localizada en buen estado tras ser víctima de un engaño telefónico con fines de extorsión en Cajeme, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con el reporte, los familiares recibieron llamadas del número (644) 195 73 58, desde el cual un hombre que se identificó como miembro de un grupo delictivo exigía dinero bajo la amenaza de tener privada de la libertad a la joven, lo cual resultó falso.

Durante el intento de extorsión, los delincuentes mantuvieron a la víctima en constante comunicación para evitar que colgara y pudiera contactar a sus familiares.

La joven fue localizada sana y salva después de una denuncia anónima al 089

Gracias a la denuncia ciudadana realizada al 089, se activaron protocolos de búsqueda y, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, fue posible ubicarla sana y salva, confirmándose que nunca estuvo secuestrada.

La FGJES y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhortaron a la población a mantener la calma en estos casos, colgar de inmediato y reportar los hechos al 911 o al 089, además de utilizar la aplicación Antiextorsión Sonora, diseñada para detectar números usados en este tipo de delitos.

Entre las recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños destacan:

No abrir enlaces desconocidos en WhatsApp.

Colgar de inmediato si alguien asegura estar afuera de tu domicilio.

Usar la aplicación de seguridad preventiva disponible en el estado.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM