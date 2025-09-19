Hallan a Hombre Sin Vida en Parque de la Colonia Vista Real, en Hermosillo

El cuerpo sin vida de un hombre, el cual no ha sido identificado, fue localizado durante la madrugada de este viernes 19 de septiembre, al sur de Hermosillo, cuando vecinos de la colonia Vista Real localizaron el cuerpo de un hombre en un parque público de la zona.

El hallazgo se registró cerca de las 06:00 de la mañana en el área recreativa ubicada en el cruce de las calles Oscar M. Olea y Vista Real, donde personas que transitaban por el lugar se percataron de la presencia del cadáver junto a una banca y piedras de ornato, por lo que dieron aviso inmediato al número de emergencias 9-1-1.

El hombre de aproximadamente 40 años no tenía signos de violencia

La víctima, de alrededor de 40 años de edad, es de tez morena y complexión delgada, vestía únicamente un pantalón corto de mezclilla azul y un zapato negro al momento de ser encontrada, lo que llamó la atención de quienes llegaron primero al sitio.

Aunque no se detectaron heridas visibles en el cuerpo, será el personal del Servicio Médico Forense quienes determinen la causa del fallecimiento mediante la necropsia de ley, pero en tanto, el hombre permanece en calidad de no identificado.

con información de Roberto Bahena.

ABM