Lluvias en Sonora Hoy 19 de Septiembre 2025: Lista de Municipios Donde Hay Mayor Probabilidad

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el monzón mexicano en combinación con divergencia, generará tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes y fuertes rachas de viento sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur en el estado de Sonora.

De la misma manera se señala que se mantendrá un ambiente caluroso sobre el noroeste del estado, se esperan temperaturas entre los 40 y 45 grados centígrados.

Temperaturas y probabilidad de lluvia para los municipios de Sonora

Hermosillo

Para la capital del estado, se espera una humedad relativa del 75%, así mismo la temperatura máxima que se pudiese registrar será de 38ºC. Se podrían rachas de viento de 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón

En el municipio de Cajeme, la humedad pronosticada será de 85% y la temperatura máxima será de 36ºC. Esperan rachas de viento de 40 km/h y 40% de probabilidad de precipitación.

Nogales

La humedad relativa será del 85% y esperan un valor máximo de 30ºC. Para el municipio fronterizo se esperan rachas de viento de 40 km/h y 70% de probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado

En San Luis Río Colorado amanecieron con una temperatura mínima de 26ºC y esperan una máxima de 39 grados centígrados, con una humedad relativa del 75%. Podrían presentarse rachas de viento de 40 km/h, cielos despejados y y 0% de probabilidad de precipitación.

Navojoa

En el municipio de Navojoa se registró una temperatura mínima de 27ºC con una humedad relativa de 80%, se espera que el valor máximo a registrarse llegue a los 37ºC. Pronostican rachas de viento de 40 km/h, cielos despejados y 40% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta

En el municipio de Agua Prieta se registró una temperatura mínima de 19 grados centígrados, siendo la más baja el día de hoy viernes 19 de septiembre, el valor máximo pronosticado es de 31ºC; hay 60% de probabilidad de lluvia.

Guaymas

En el puerto de Guaymas pronostican una humedad relativa del 70% y 34ºC como la temperatura máxima. Esperan rachas de viento de 50 km/h, cielos despejados y solo 15% de probabilidad de precipitaciones.

