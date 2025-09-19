Trabajadores se Electrocutan en Caseta de Peaje en Tramo Magdalena - Ímuris en Sonora

Tres hombres resultaron electrocutados la mañana de este viernes 19 de septiembre, mientras realizaban labores de mantenimiento en la caseta de peaje ubicada sobre la carretera estatal 150, en el tramo Magdalena–Ímuris.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando los trabajadores efectuaban maniobras de electricidad en el lugar, sin que hasta el momento se haya precisado la causa del incidente, pero sufrieron una fuerte descarga eléctrica.

Los hombres fueron trasladados a un hospital de Nogales

Debido a la gravedad de las lesiones, se informó que las víctimas fueron atendidas por paramédicos con los primeros auxilios en el lugar y posteriormente trasladados a un hospital en Nogales para recibir atención médica especializada.

Los afectados fueron identificados como Jesús Guillermo, Celso Abel, de 49 años y Ángel Alejandro, de 19 años de edad; los cuales iban con pronóstico reservado.

