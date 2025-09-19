Sonorense Sobrevivió al Terremoto de CDMX 1985; Esta es su Historia

Óscar Flores Lomelí, sobreviviente del terremoto del 19 de septiembre de 1985, recuerda con detalle los instantes previos y cada uno de los minutos de los cinco días que él y su expareja estuvieron sepultados bajo los escombros del edificio Nuevo León, en Tlatelolco.

Yo cuando estaba enterrado me molesté con Dios, me enojé con Dios, cuando me doy cuenta de la gente que había muerto o que me di cuenta que estaba vivo entonces dije yo quiero hacer un pacto.

Óscar conserva en su cuerpo cicatrices de aquel terrible sismo, en el que una columna de concreto y varillas cayó sobre su cara y antebrazo izquierdo.

Su instinto de protección ante la sacudida del edificio, fue abrazar a su expareja, justo antes de que todo se viniera abajo aquel fatídico jueves, a las 7:17 de la mañana.

Todo sucedió muy rápido, me iba a meter a bañar, cuando regresé al baño fue cuando empecé a sentir el movimiento, pero yo pensé que era un mareo o algo, pero cuando ya vi que empezó a moverse el edificio con intensidad, me asomo al fondo del departamento donde estaba la recámara y estaba mi expareja tratando de levantarse.

Fueron arrastrados al sótano del edificio, bajo toneladas de concreto

Esa misma estructura los arrastró hasta el fondo del sótano del edificio, dos niveles más abajo de su departamento, donde quedaron en un espacio de tan solo un metro entre una puerta de closet y bajo toneladas de concreto.

Esto es algo que nunca le he comentado a nadie porque van a decir que estaba alucinado… Al momento que caímos y es serio, no es invento, yo sentí que salí catapultado y vi el edificio, no sé como unos 50 o 60 metros hacia abajo, pero fue así, caigo, me voy para atrás y veo el edificio, no sé 50, 60 metros, abajo no se veía absolutamente nada, ni siquiera la mano aquí, yo pensé que era por el golpe, ya ve como es escandaloso esto de las cejas y acá sangrando, pero no se veía absolutamente nada, ni la sombra de la obscuridad.

Recuerda que en un principio se escuchaban los gritos de gente alrededor pidiendo auxilio, alertando que se encontraban heridos bajo los escombros.

Me dice mi expareja, -oye, creo que a todos los rescataron menos a nosotros- entonces me pongo a escuchar y nada, yo gritando si había alguien que estuviera con vida… ¡hey hay alguien con vida!, nada, lo único que respondió fue el silencio, ahí me di cuenta de lo duro, ahí se me bajó el coraje, porque me di cuenta después de ese tiempo que éramos los únicos que habíamos quedado con vida.

No vivo con eso, con la tragedia, con el dolor, sino con el resultado de la tragedia, vi que salí con vida, que a pesar de la situación difícil porque a mí me sacaron del sueño agónico.

