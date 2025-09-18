Enfrentamiento Armado entre Agentes AMIC y Presuntos Delincuentes en Nogales, Sonora; Esto Pasó

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal fueron agredidos a balazos mientras cumplían órdenes judiciales en Nogales, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó como resultado a dos presuntos criminales lesionados y detenidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la agresión se registró poco antes de las 11:00 de la noche del 17 de septiembre, en la colonia Héroes, a un costado del panteón del sector de Río Santa Cruz, cuando los ministeriales detectaron un automóvil que iba a exceso de velocidad y coincidía con el que tenían en investigación.

Al marcarles el alto, los ocupantes ignoraron la orden e intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución que terminó cuando se impactaron contra un domicilio; momento en el que descienden sujetos armados y abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión, lesionando a ambos.

Dos agresores detenidos en Nogales tras ataque a elementos de la AMIC



Los agresores fueron detenidos en el lugar, uno de ellos cuenta con dos órdenes de aprehensión

Los presuntos agresores fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital, bajo custodia de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía señaló que tienen identificado a uno de ellos, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por violencia familiar, además de estar vinculado a un grupo generador de violencia en la región. El segundo se encuentra en proceso de identificación.

Asimismo, les aseguraron un fusil de asalto AM-15 modificado, un cargador para 30 cartuchos, una pistola calibre 7.62×25 con cargador, una bolsa tipo militar, un radio portátil y el vehículo tipo sedán, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación.

con información de Roberto Bahena.

ABM