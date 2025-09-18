Inicio Sonora Enfrentamiento Armado entre Agentes AMIC y Presuntos Delincuentes en Nogales, Sonora; Esto Pasó

Enfrentamiento Armado entre Agentes AMIC y Presuntos Delincuentes en Nogales, Sonora; Esto Pasó

Dos presuntos delincuentes resultaron lesionados en Nogales, tras enfrentarse a balazos con elementos de la AMIC, en el momento que los requirieron para ejecutarles órdenes judiciales.

Enfrentamiento Armado entre Agentes AMIC y Presuntos Delincuentes en Nogales, Sonora; Esto Pasó. Foto: Hiram González Machi

Enfrentamiento Armado entre Agentes AMIC y Presuntos Delincuentes en Nogales, Sonora; Esto Pasó. Foto: Hiram González Machi

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal fueron agredidos a balazos mientras cumplían órdenes judiciales en Nogales, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó como resultado a dos presuntos criminales lesionados y detenidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la agresión se registró poco antes de las 11:00 de la noche del 17 de septiembre, en la colonia Héroes, a un costado del panteón del sector de Río Santa Cruz, cuando los ministeriales detectaron un automóvil que iba a exceso de velocidad y coincidía con el que tenían en investigación.

Al marcarles el alto, los ocupantes ignoraron la orden e intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución que terminó cuando se impactaron contra un domicilio; momento en el que descienden sujetos armados y abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión, lesionando a ambos.

Los agresores fueron detenidos en el lugar, uno de ellos cuenta con dos órdenes de aprehensión

Los presuntos agresores fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital, bajo custodia de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía señaló que tienen identificado a uno de ellos, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por violencia familiar, además de estar vinculado a un grupo generador de violencia en la región. El segundo se encuentra en proceso de identificación.

Asimismo, les aseguraron un fusil de asalto AM-15 modificado, un cargador para 30 cartuchos, una pistola calibre 7.62×25 con cargador, una bolsa tipo militar, un radio portátil y el vehículo tipo sedán, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación.

con información de Roberto Bahena.

