Ataque Armado Deja un Muerto y un Lesionado en Nativitas, Tlaxcala

Un ataque armado dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido en el municipio de Natívitas, Tlaxcala. Los hechos ocurrieron en la calle Reforma, entre las comunidades de La Concordia y Jesús Tepactepec.

Durante varios minutos se vivieron momentos de tensión, de acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon en al menos 15 ocasiones contra las víctimas y después huyeron del lugar.

Familiares trasladaros por sus propios medios al hombre herido a un hospital, mientras que en el lugar gracias a un reporte al Servicio de Emergencias 911 arribó una ambulancia y paramédicos confirmaron que la otra víctima, de aproximadamente 35 años, ya no contaba con signos vitales debido a diversas lesiones producidas por disparos de arma de fuego.

Investigan balacera que dejo un muerto y un herido en Natívitas, Tlaxcala

Elementos de la Policía de Investigación y peritos del INCIFO acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables.

La zona fue acordonada y la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó el levantamiento de indicios para iniciar la investigación y dar con los responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La dependencia reafirmó su compromiso con la procuración de justicia y continuará realizando las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, con estricto apego a la ley.

Localizan a un hombre sin vida con herida de bala en Puebla

La tarde del sábado 27 de junio fue localizado el cadáver de un hombre en Santo Tomás Chautla, en el camino que lleva al relleno sanitario de la ciudad de Puebla.

De manera preliminar se sabe que la víctima presentaba una herida de bala en la cabeza por lo que la Fiscalía General del Estado de Puebla ya investiga este caso como un posible homicidio. Se sabe que el hombre tenía aproximadamente 60 años de edad y su identidad aún no ha sido revelada.

Con información de N+

MCS