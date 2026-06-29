Ataque Armado Deja un Muerto y un Lesionado en Nativitas, Tlaxcala

Fiscalía de Tlaxcala investiga balacera en la calle Reforma, entre las comunidades de La Concordia y Jesús Tepactepec, de Natívitas.

Balacera en Natívitas, Tlaxcala, deja un muerto y un heridoFoto: Pincel De Luz

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Violencia en Natívitas: un ataque armado deja un muerto y un herido. La Fiscalía de Tlaxcala busca esclarecer los hechos. Infórmate sobre esta investigación en curso.

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