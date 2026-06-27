Balacera Deja un Policía Lesionado en Junta Auxiliar de Tepeaca, Puebla

El enfrentamiento entre civiles armados y uniformados en la comunidad de San José Carpinteros también dejó patrullas dañadas.

Balacera Sujetos Armados Dos Policías Lesionados San José Carpinteros Tepeaca PueblaFoto: X @NacionPuebla

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Dos policías heridos tras balacera en Tepeaca. Patrullas impactadas por balas en San José Carpinteros. Las autoridades informarán más detalles pronto.

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