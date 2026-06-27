Balacera Deja un Policía Lesionado en Junta Auxiliar de Tepeaca, Puebla

La mañana de este sábado 27 de junio de 2026 se registró una balacera entre civiles armados y policías estatales en la comunidad de San José Carpinteros, perteneciente al municipio poblano de Tepeaca.

De manera preliminar se dio a conocer que uno de los uniformados resultó lesionado, además de que algunas patrullas recibieron impactos de bala durante el enfrentamiento armado.

Balacera deja un policía lesionados en Tepeaca, Puebla

Fue durante las primeras horas de este sábado que sujetos armados agredieron a policías estatales durante el cateo de un inmueble en San José Carpinteros, junta auxiliar del municipio de Tepeaca.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los uniformados sufrió lesiones por impactos de bala, además de que las patrullas en las que iban terminaron con daños de consideración.

De acuerdo con las autoridades, en el predio se resguardaban pipas presuntamente utilizadas para el robo de hidrocarburo, y los sujetos armados intentaron impedir su aseguramiento.

También dieron a conocer que el oficial herido con un arma de fuego recibió atención médica inmediata y actualmente se reporta estable.

Asalto en tienda departamental termina en balacera en Cuautlancingo, Puebla

Un violento asalto registrado el pasado 16 de junio en una tienda departamental de autoservicio en la plaza comercial Cruz del Sur, ubicada sobre el Bulevar Forjadores de Puebla, derivó en una balacera y una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos encapuchados ingresó al establecimiento ubicado en la plaza comercial del municipio de Cuautlancingo y sustrajeron teléfonos celulares, así como, diversos aparatos electrónicos que se encontraban en exhibición.

Una vez que personal de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo y Puebla tuvieron conocimiento, acudieron al sitio para detener a los delincuentes, pero estos a tratar de escapar de las autoridades realizaron detonaciones de arma de fuego, lo que causó alarma entre comerciantes, visitantes y clientes.

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Con este operativo las autoridades lograron la detención de un presunto asaltante quien fue puesto a disposición del Ministerio Público y el aseguramiento de una motocicleta, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades policiales.

Con información de N+

GMAZ