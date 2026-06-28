Detienen a Sujeto con Más de 50 Dosis de Cristal durante Cateo en Acatzingo, Puebla

Javier "N" fue detenido durante las labores de inspección en un inmueble ubicado en el Barrio San Pedro del municipio poblano.

Detenido Javier N 60 Dosis Cristal Cateo Inmueble Barrio San Pedro Acatzingo PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Javier 'N' detenido con 60 dosis de cristal en Acatzingo. La Fiscalía de Puebla y fuerzas de seguridad desmantelan punto de distribución de droga. Conoce los detalles.

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