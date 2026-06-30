Marruecos Devolverá el Apoyo a México el Próximo Mundial, Asegura su Técnico

El entrenador de la selección de Marruecos agradeció que México los haya hecho sentir como en casa y aseguró que el próximo mundial que se jugará en su país, devolverán el gesto

Mohamed Ouahbi, director técnico de Marruecos.Foto: Reuters

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Tras eliminar a Países Bajos, Marruecos agradece el apoyo mexicano y promete devolver el gesto en el próximo Mundial.

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