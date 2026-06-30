Marruecos Devolverá el Apoyo a México el Próximo Mundial, Asegura su Técnico

El entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró que el próximo Mundial que se jugará en su país, México se sentirá como en casa.

Durante una rueda de prensa, el entrenador de la selección marroquí, agradeció el apoyo dado a su país, y aseguró que en la próxima justa mundialista la afición devolverá el gesto.

“Qué puedo decir, si la próxima copa del mundo se juega también en Marruecos y creo que en este momento el pueblo marroquí devolveré lo que los fans mexicanos, nos han dado hoy”

Aseguró que habrá estadio lleno apoyando a México.

“Van a venir, van a estar como en casa y van a tener un estadio lleno de fans por ellos”

Marruecos elimina a Países Bajos

Marruecos derrotó ​a los neerlandeses 3-2 en penales, luego de empatar 1-1, clasificándose para los ‌octavos de final, donde enfrentará a Canadá, uno de los anfitriones de este Mundial.

Ismael Saibari convirtió el penal decisivo después de que el portero Yassine Bounou detuviera el tiro de Crysencio Summerville.

"Marruecos se ha ganado ahora el respeto de todo el mundo", aseguró Ouahbi. "No es por lo que hayamos dicho. ⁠Ahora lo hemos demostrado", aseguró.

Países Bajos en México

Aunque los jugadores neerlandeses y su técnico habían descartado cualquier posible rencilla de los aficionados mexicanos por aquel doloroso pasaje mundialista vivido por México en Brasil, desde el primer tiempo del partido, ante Marruecos, este lunes, quedó claro que en la mente de los mexicanos existe una frase grabada cuando se trata de Países Bajos:

"No era penal"

Y es que la frase fue coreada por los aficionados mexicanos en Monterrey desde la primera parte del encuentro, y se siguió presentando esporádicamente a lo largo del partido que los neerlandeses perdieron por penales ante Marruecos en dieciseisavos de final.

El zaguero Virgil Van Dijk el domingo confió en el apoyo para su selección:

"Creo que vas a ver mucho anaranjado mañana, hemos tenido una gran bienvenida en México, la información que tengo es diferente a la suya. Estoy al tanto de la historia, pero espero una gran bienvenida, un gran ambiente, aunque quizás estoy equivocado"

Y aunque en efecto abundaron las camisetas anaranjadas, fue considerable la presencia de los seguidores marroquíes en dos zonas del estadio.

A ellos se unió una gran parte de mexicanos que acudieron al último partido de este programa mundialista en Monterrey.

Durante el encuentro los aficionados nacionales alentaron a Marruecos, abuchearon a Países Bajos e incluso profirieron el coro homofóbico, en un momento en que el arquero Bart Verbruggen realizaba un despeje de meta.

En los penales, la presión sobre los neerlandeses se incrementó. Y estalló una ovación cuando Ismael Saibari convirtió el penal decisivo.

2014

El 29 de junio de 2014, México enfrentó a Países Bajos en un duelo de octavos de final en Fortaleza, Brasil, ahí un polémico penal sancionado a favor de los neerlandeses le rompió el corazón a millones de mexicanos.

Giovani dos Santos adelantó a México con un zurdazo desde fuera del área. A los 88, cuando el equipo mexicano acariciaba la posibilidad de superar los octavos de final, Wesley Sneijder logró el empate.

Y después llegó esa jugada fatídica, donde prácticamente cumplido el tiempo de reposición, Arjen Robben controló un balón dentro del área y Rafael Márquez plantó un pie firme sobre el césped, sin que hubiera contacto por parte del defensor, Robben se desplomó hacia delante y el árbitro portugués Pedro Proenca marcó la pena máxima, siendo Klaas-Jan Huntelaar quien anotó el tanto, con que ganaron el encuentro.

Con información de AP y Reuters.

LECQ