Mujer Muere Arrollada por Tráiler en Veracruz; Investigan a Expareja

Noemí del Carmen M. D. era una madre soltera de 39 años de edad que murió atropellada por el tráiler, el cual era manejado por Eduardo "N", quien, según testigos, fue su pareja sentimental.

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Los hechos anteriormente descritos ocurrieron la madrugada del pasado domingo 28 de junio en la calle de La Herradura, al norte de la ciudad de Veracruz, cerca de la casa de Noemí, donde, según señalan los vecinos, Eduardo "N" solía estacionar la pesada unidad de carga.

Estamos muy consternados, sobre todo porque ella era una buena vecina. Ella sufría de violencia intrafamiliar; eran muchas ocasiones donde ella sufría mucha violencia.

Testigos presumen que, esa noche, tras una acalorada discusión, Noemí bajó de la unidad de carga y presuntamente fue atropellada por su pareja, quien operaba el vehículo y dejó a la víctima para posteriormente retirarse del lugar de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, Eduardo "N" fue detenido a 20 kilómetros de donde ocurrió el percance que le arrebató la vida a Noemí la noche del pasado domingo. El presunto responsable será presentado ante la Fiscalía para declarar sobre estos lamentables hechos en la audiencia de presentación.

Los restos de Noemí serán llevados al municipio de Acayucan, Veracruz

Vecinos señalan que en la vivienda de la mujer constantemente se escuchaban insultos, gritos y señalan que su pareja, quien se presume que vivía con ella, la golpeaba; incluso llegaban a verla presuntamente golpeada y con moretones.

Él es su pareja; vivía aquí con ella. Golpes, insultos, se escuchaban, luego gritos; la golpeaba mucho.

Noemí era el sustento de sus dos hijas, una de 22 años de edad y una de diez, que tuvo con su esposo fallecido hace 10 años. Se dio a conocer que los restos de Noemí fueron llevados para ser sepultados en su natal Acayucan, Veracruz.