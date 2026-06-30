Mujer Muere Arrollada por Tráiler en Veracruz; Investigan a Expareja

Noemí "M" fue arrollada por un tráiler, presuntamente operado por quien fue su pareja, identificado como Eduardo "N", quien será presentado ante la Fiscalía para rendir su declaración.

Eduardo "N" Será Presentado en la Fiscalía por el Presunto Feminicidio de Noemí "M" en VeracruzFoto: N+

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Tragedia en Veracruz: Eduardo 'N' será presentado ante la Fiscalía por el presunto feminicidio de Noemí 'M'. Testigos afirman que fue atropellada tras una discusión. Conoce más sobre este caso.

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