Hallan Cuerpo de un Hombre en Playa Martí en Veracruz; Presuntamente Murió Ahogado

En la zona de Playa Martí, sobre este bulevar Manuel Ávila Camacho, en la ciudad y puerto de Veracruz, desde las primeras horas de este lunes 29 de junio se ha registrado el hallazgo de una persona sin vida, el punto rápidamente fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y también de la Secretaría de Marina, además de elementos de Protección Civil municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de este lamentable hecho.

Según los primero s una persona aparentemente ahogada, está sin vida, pero aparentemente habría muerto al ahogarse, el lugar permaneció cerrado sin acceso a los peatones en este punto de la plya de Veracruz, el punto fue acordonado y delimitado con cintas amarillas.

Este suceso ocurrió según los primeros reportes durante la madrugada y primeras horas de este día, donde se ha reportado este acontecimiento, el cual fue atendido or elementos de seguridad quienes resguardaron el cuerpo en tanto arribaron elementos especializados para realizar las indagatorias correspondientes y se realizaron las diligencias correspondientes, para posteriormente proceder al levantamiento del cuerpo de la persona.

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En el lugar fueron halladas diversos artículos personales

Según los datos recabados en el lugar se logró confirmar que se trata de un varón el que se encuentra sin vida, en el punto se pudieron apreciar algunas pretenencias, que se presume podrían ser de la persona fallecida, al momento no se pudo confirmar este dato, pero fueron encontradas diversas prendas de ropa en los bancos y me bancos y mesas instaladas en la zona de playa del bulería.

Entre los diversos artículos halladas en el lugar de los hechos fueron:

Ropa

Algunas Sandalias

Doss botellas de refresco

Una botella de agua

Vasos

Además de basura

Se informó que las autoridades serían las encargadas de investigar qué fue lo que realmente pasó, lo que se informo de forma preliminar es que aparentemente fue hallado ahogado, ya serán las instancias correspondientes quienes den a conocer en próximas horas que sucedió realmente, y en que circunstancias perdió la vida esta persona en la Playa Martí, sobre el bulevar Ávila Camacho, en el municipio de Veracruz.