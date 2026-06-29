Hallan Cuerpo de un Hombre en Playa Martí en Veracruz; Presuntamente Murió Ahogado

El hallazgo de un cuerpo en la zona de Playa Martí en el bulevar de Veracruz generó la movilización de cuerpos de seguridad durante las primeras horas de este lunes 29 de junio.

Movilización por hallazgo de hombre muerto en playa Martí en VeracruzFoto: N+

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Tragedia en Playa Martí: Encuentran cuerpo de un hombre. Autoridades investigan posible ahogamiento. Conoce los detalles.

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