Familiares de Policías Detenidos en Ixhuatlán Piden Justicia Tomando Carretera de Veracruz

Familiares de los elementos policiacos detenidos en Ixhuatlán del Sureste por su presunta relación con la desaparición de Roxana Guzmán bloquearon la carretera federal Coatzacoalcos–Villahermosa.

Bloqueo carretero de familiares de policías detenidos en Ixhuatlán del SuresteFoto: N+

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Familiares de policías detenidos en Ixhuatlán bloquean carretera Coatzacoalcos–Villahermosa exigiendo su liberación. Acusan detenciones arbitrarias y falta de comunicación con los detenidos.

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