Familiares de Policías Detenidos en Ixhuatlán Piden Justicia Tomando Carretera de Veracruz

Durante la mañana de este lunes familiares y conocidos del comandante y tres policías municipales de Ixhuatlán del Sureste detenidos por su presunta relación con la desaparición de la periodista Roxana Guzmán bloquearon el acceso de la carretera federal Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura del crucero de Nanchital, para exigir su liberación. Así lo señaló Fernando Paredes padre de uno de los policías detenidos.

“Venimos a hacer una manifestación fueron detenidos y son inocentes Luis Enrique y Juan Carlos sabemos que son inocentes son de el coyolar Luis Enrique tiene tres semanas”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Manifestantes Bloquean Carretera del Sur de Veracruz Piden Liberación de Policías Detenidos

Aseguran que su detención fue arbitraria y son señalados por delitos contra la salud y no por su presunta participación en la privación de la libertad de la comunicadora, así lo señaló Alberto Antonio Cruz, hermano de policía detenido.

“Justicia para mí hermano está privado de la libertad de algo que lo están acusando a ellos que no cometieron todo lo que levantaron en la carpeta tiene incongruencia nada de los delitos que se le imputan nada de los reportera nada tiene que ver con ellos”.

Señalan que no han podido tener comunicación con los detenidos

Señalaron que no se les ha permitido tener comunicación con los detenidos que fueron llevados al centro penitenciario de La Toma. Así lo confirmó Yesenia Moreno quien es esposa del Comandante detenido.

“Entonces no nos han dejado verlos no nos han dejado hablar con ellos las otras señoras esposas de los policías tampoco tienen comunicación a pesar de que ya hay un amparo si ya hay un amparo para que nos dejarán verlos pero no”.

Los manifestantes bloquearon la circulación en ambos sentidos, lo que provocó largas filas de vehículos y afectaciones a cientos de automovilistas que transitaban por esta vía de comunicación.