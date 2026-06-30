Desbordamiento en Chalco e Inundaciones en Tlalnepantla por Fuertes Lluvias

Las fuertes lluvias que azotaron el Valle de México provocaron el desbordamiento del río San Martín en Chalco y dejaron inundaciones menores Tlanepantla la noche de este lunes 29 de junio.

El aumento del nivel del agua afecta la Avenida Nacional y diversas zonas de San Martín Cuautlalpan, donde se reportan viviendas y comercios inundados, según informes preliminares.

Previamente, el gobierno de Chalco emitió un aviso preventivo para la parte baja e indicó que había encharcamientos en algunas vialidades.

Se recomendó subir muebles a un lugar seguro, documentos, aparatos electrónicos y demás objetos de valor que pudieran verse afectados por el ingreso de agua a sus viviendas.

Al menos 10 calles de la colonia Pueblo Nuevo quedaron totalmente inundadas y decenas de vehículos quedaron varados.

Además, viviendas, centros comerciales, gasolinerías, entre otros inmuebles, resultaron severamente afectados por el ingreso de agua y lodo.

Mientras que en Tlalnepantla, habitantes de la Unidad Habitacional Los Reyes Iztacala volvieron a sufrir inundaciones que mantienen la zona cubierta por aguas negras desde el pasado sábado.

En los límites entre Chalco e Ixtapaluca también hubo severas afectaciones, principalmente en Los Héroes Chalco, Pueblo Nuevo, San Martín Cuautlalpan, San Gregorio Cuautzingo y la carretera a San Francisco.

En Ixtapaluca se desbordó el Canal San Francisco, a la altura del mercado de Los Héroes.

Autoridades informaron que el flujo del canal y del puente "Cuate" ya fue restablecido, pero se mantiene el monitoreo preventivo en la zona.