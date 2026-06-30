Desbordamiento en Chalco e Inundaciones en Tlalnepantla por Fuertes Lluvias

Se reportan varias casas afectadas y se recomendó a la población subir muebles a un lugar seguro, documentos, aparatos electrónicos y demás objetos de valor

InundacionesFoto: Gobierno de Tlalnepantla.

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Alerta en Chalco: el río San Martín se desbordó tras intensas lluvias, afectando viviendas y comercios. Se recomienda proteger muebles y objetos de valor.

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