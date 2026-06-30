Alertan por Chubascos y Lluvias Muy Fuertes en Gran Parte del Territorio Nacional

También se espera la caída de granizo en el norte y occidente del país y prevalecerá el ambiente caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana

Un elemento de Protección Civil ayuda a ciudadanos durante inundación en PueblaUn elemento de Protección Civil ayuda a ciudadanos durante inundación en Puebla. Foto: Facebook gobiernodepuebla

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¡Atención! Chubascos y lluvias muy fuertes se esperan hoy en gran parte de México. Posible granizo en el norte y occidente. Conoce más sobre el clima en tu región.

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