Alertan por Chubascos y Lluvias Muy Fuertes en Gran Parte del Territorio Nacional

Para este martes 30 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.

También se espera la posible caída de granizo en estados del norte y occidente del territorio nacional, según información del SMN.

Se prevé que la onda tropical núm. 13 continúe su desplazamiento hacia el oeste y deje de afectar al territorio nacional al final del día.

Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México.

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este, sur y suroeste), Durango (norte, oeste y sur), Sinaloa (noreste, este y sureste) y Jalisco (norte, centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (suroeste), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (centro), Guanajuato (oeste, norte y centro), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro y este), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Durango (noreste y oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana cielo nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

En la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (norte y oeste, acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM