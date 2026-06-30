Arman Escándalo Afuera de Hotel de la Selección de Ecuador en CDMX

Aficionados se concentran la noche de este lunes para armar un escándalo nocturno a las afueras del hotel donde se hospeda la selección de Ecuador en la alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de afectar su descanso de cara al partido de dieciseisavos del Mundial 2026 contra la Selección Mexicana.

El fin de semana, usuarios convocaron a importunar la concentración del rival, cuya delegación arribó la tarde de este 29 de junio a su centro de alojamiento en la colonia Lomas de Santa Fe.

Con bocinas y cánticos, los fans pretenden que los jugadores ecuatorianos no duerman para llegar afectados al encuentro de este martes en el Estadio Sede Ciudad de México, donde se definirá qué equipo pasará a los octavos de la máxima justa internacional de la FIFA.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados Hacen 'Serenata' a Ecuador con Claxonazos Antes del Partido ante México

Desde el fin de semana, los mexicanos en la capital del país llamaron a reunirse frente al Hotel Westin Santa Fe e incluso sugirieron quemar pirotecnia para impedir el descanso de los jugadores ecuatorianos.

La convocatoria circuló principalmente en la red social X con mensajes irónicos sobre "juego limpio". De forma irónica, algunos fans indicaron que condenaban esta manifestación, pero especificaron la dirección exacta del hotel y las formas más rápidas de llegar.

La selección de Ecuador viajó a México después de cerrar su preparación en las instalaciones del Columbus Crew, en Estados Unidos. El equipo aterrizó alrededor de las 18:30 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, luego de tres horas y media en un vuelo chárter.

Los jugadores llegaron a su hotel en Lomas de Santa Fe un par de horas después, donde esta noche está el "festejo".

Trompetas, porras y más

Conforme el paso de las horas, luego de la llegada de la selección ecuatoriana, no había señales de tal concentración. Sin embargo, alrededor de las 22:00 horas comenzaron a llegar los primeros fans con playeras de México, trompetas de plástico y banderas.

Además, automovilistas que pasaban sobre la avenida Javier Barros Sierra se sumaron con el pitido de sus cláxones para extender la "bulla". Otros cantaron el "Cielito Lindo", a modo de "serenata", mientras que algunos más lanzaron gritos ofensivos.

Otros armaron una porra con tambores al ritmo de "¡dale, dale, dale México!". También pusieron música a todo volumen, con temas como "La Chona" y el "Sonidito".

😴 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 30, 2026

La zona está fuertemente resguardada por personal de la policía capitalina, así como elementos de la Guardia Nacional. Mientras que oficiales de tránsito agilizan la circulación vial.

Se trata de un grupo de aproximadamente 50 personas, según imágenes y videos compartidos en redes. Otros se van sumando y no está claro si se quedarán toda la madrugada.

Huéspedes se asomaron por las ventanas para ver el escándalo. No se sabe si los ecuatorianos realmente oigan el ruido al exterior. En la cuenta oficial de X del seleccionado publicaron un emoji de una cara durmiendo.

El partido se jugará a las 19:00 horas de este martes, tiempo del centro de México, y el ganador se enfrentará a quien resulte vencedor del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

ASJ