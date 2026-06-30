Arman Escándalo Afuera de Hotel de la Selección de Ecuador en CDMX

Aficionados se concentran para armar un escándalo a las afueras del hotel donde se hospeda la Selección de Ecuador en la alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de afectar su descanso

FansLa zona está fuertemente resguardada por personal de la policía capitalina, así como elementos de la Guardia Nacional. Foto: N+.

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Aficionados se reúnen afuera del hotel de Ecuador en Álvaro Obregón para interrumpir su descanso antes del partido contra México. ¿Afectará esto el rendimiento en el Mundial 2026?

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